Cina: crisi Evergrande, per l'Fmi Pechino è in grado di gestire un default

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ritiene che la Cina disponga degli strumenti e delle risorse necessari a scongiurare una crisi finanziaria nel caso, sempre più probabile, di una bancarotta del colosso immobiliare Evergrande. Secondo il Fondo, l'esposizione delle banche cinesi al conglomerato dello sviluppo immobiliare appare limitato, e il governo è in grado di gestire le potenziali ricadute delle passività accumulate dalla società, che ammontano ad oltre 300 miliardi di dollari. Evergrande ha tempo sino alla fine della prossima settimana per far fronte a una serie di scadenze di pagamento mancate, prima della fine di un periodo di grazia concesso dalle autorità cinesi, e della formale dichiarazione di insolvenza. Secondo Tobias Adrian, direttore del dipartimento dei mercati monetari e di capitale del Fmi, pechino si trova però meglio posizionata degli Usa rispetto alla vigilia del collasso di Lehman Brothers, che innescò la crisi finanziaria globale del 2008. Adrian menziona comunque "tre rischi": il primo è rappresentato dal rallentamento più brusco del previsto della macroattività in Cina; il secondo, è un "contagio" causato da ricadute sulla fiducia degli operatori finanziari; e il terzo è la possibilità di un selloff globale, reso possibile dall'eccesso di valutazione degli asset finanziari. (segue) (Cip)