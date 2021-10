Giappone: la principessa Mako visita le tombe imperiali prima del matrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principessa Mako ha visitato le tombe dei bisnonni - l'imperatore Showa e l'imperatrice Kojun - per offrire preghiere prima del suo controverso matrimonio con il fidanzato Kei Komuro, in programma alla fine di ottobre. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui la visita è stata organizzata su richiesta della stessa Mako, nipote dell'imperatore del Giappone Naruhito. La 29enne Mako ha deciso di procedere al matrimonio con il fidanzato, rimandato per anni a causa di una disputa finanziaria che ha coinvolto la madre di Komuro. La principessa rinuncerà ai riti tradizioni, come non era mai accaduto prima per una principessa della famiglia imperiale giapponese dal Secondo dopoguerra. (segue) (Git)