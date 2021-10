Usa: Covid, Southwest e American ignorano divieto di obbligo vaccinale del Texas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Southwest Airlines è tornata a scusarsi dopo il disastroso fine settimana appena trascorso, che ha visto la cancellazione da parte della compagnia aerea di oltre 1.800 voli. L'azienda si era giustificata citando condizioni meteorologiche avverse e carenze nel personale preposto al controllo aereo in Florida; la Federal Aviation Administration (Faa), autorità federale dell'aviazione civile statunitense, aveva però replicato tramite una nota sul proprio profilo Twitter, affermando che "nessuna carenza di personale nel traffico aereo è stata rilevata da venerdì". Sia Southwest che la Faa hanno negato che la cancellazione di massa dei voli sia legata alla protesta dei piloti di Southwest e degli addetti al controllo del traffico aereo per l'obbligo vaccinale imposto dall'azienda e dal governo federale Usa. Tale smentita è stata messa però in discussione da alcuni media statunitensi: "Fox News", ad esempio, ha rilanciato dichiarazioni di dipendenti anonimi della compagnia che affermano il contrario. Southwest ha decretato l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per i suoi dipendenti a partire dal 4 dicembre prossimo, e contrariamente ad altre compagnie aeree non ha previsto alcuna forma di esenzione. (segue) (Nys)