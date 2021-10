Corea del Sud: Covid, governo valuta alleggerimento protocolli, adozione pass vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud sta valutando di mutare i protocolli istituzionali di risposta alla Covid-19, equiparandoli a quelli in vigore per le malattie infettive respiratorie ordinarie, e vuole accelerare il ritorno del Paese alla normalità anche tramite la possibile introduzione di un "pass vaccinale". Lo ha annunciato il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum. "Non stiamo dicendo che le persone dovrebbero rimuovere immediatamente le mascherine", ha ammonito il premier in occasione della riunione inaugurale di un nuovo comitato governativo-civile per la transizione alla normalità post-pandemia. Kim ha spiegato che un nuovo "pass vaccinale" potrebbe essere adottato per consentire alle persone vaccinate di accedere prima e in sicurezza alle strutture polivalenti. Kim ha aggiunto che il governo intende lavorare al rafforzamento della risposta medica in vista di futuri sviluppo inattesi. ad oggi oltre 40,12 milioni di persone, pari al 78,1 per cento della popolazione sudcoreana, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro la Covid-19. (Git)