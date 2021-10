Corea del Sud: creazione posti di lavoro ai massimi da sette anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo della Corea del Sud si è mantenuta sopra la soglia del due per cento per il sesto mese consecutivo nel mese di settembre, riflettendo soprattutto l'aumento dei prezzi del petrolio. Lo attestano i dati pubblicati dall'ente statistico della Corea del Sud, che evidenziano una progressiva accumulazione delle pressioni inflattive in contemporanea con la ripresa economica del Paese. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2,5 per cento su base annua a settembre, un decimo di punto in meno rispetto al tasso di crescita mensile registrato il mese precedente. L'inflazione core, che esclude i prezzi particolarmente volatili di beni come petrolio e alimenti, è aumentato dell'1,5 per cento su base annua. (segue) (Git)