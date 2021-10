Covid: consulente Ricciardi, i vaccini aumenteranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ordinario di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica, ex presidente dell'Istituto superiore di sanità, ha soprattutto un messaggio: non abbassiamo la guardia - dice al "Corriere della Sera" - perché la pandemia a livello globale potrebbe riservarci ancora una lunga coda di incertezza. L'impressione è che in Italia le somministrazioni di prime dosi vaccinali procedano lente perché raggiunto lo zoccolo duro del rifiuto. "Non credo, anzi penso che ci siano dei margini di crescita che vedremo gradualmente realizzarsi nelle prossime settimane. Pian piano tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni. Si capirà che non è questo il momento di concedersi un calo di attenzione e che non si può resistere semplicemente facendosi un tampone ogni due giorni". (segue) (Res)