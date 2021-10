© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 13 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2270m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti molto fresche settentrionali interessano il Nord Italia. Al Nord Ovest tempo generalmente stabile e asciutto eccetto per maggiori addensamento sulle Alpi di confine e su quelle marittime fino al primo mattino dove non si escludono deboli nevicate. Clima piuttosto fresco. Mar Ligure di Levante poco mosso. (Rpi)