Giappone: Fmi rivede previsioni di crescita per il 2021

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia del Giappone per il 2021, dal 2,8 al 2,4 per cento del Pil rispetto al 2020. La correzione riflette l'impatto economico dell'ondata di coronavirus che ha investito il Paese la scorsa estate. Il Fondo monetario ha rivisto leggermente al ribasso anche la previsione di crescita dell'economia globale, che quest'anno dovrebbe crescere del 5,9 per cento. Il Fmi stima che il Pil delle economie avanzate tornerà ai livelli pre-pandemia entro il 2022, anche grazie alle nuove misure di stimolo fiscale degli Stati Uniti. Il Fondo ha mantenuto invariata a più 4,9 per cento la previsione relativa alla crescita del Pil globale nel 2022. (segue) (Git)