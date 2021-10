Cina: semiconduttori, Pechino manca obiettivo di crescita della produzione domestica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tra le principali misure adottate dal governo cinese per agevolare il conseguimento di tale obiettivo strategico è stata l'istituzione del Fondo di investimenti cinese per l'industria dei circuiti integrati, soprannominato "Big Fund", che ha raccolto 140 miliardi di yuan (22 miliardi di dollari) dopo la sua istituzione nel 2014. Pechino ha istituito un secondo fondo da 200 miliardi di yuan a seguito delle tensioni con gli Stati Uniti, nel 2019. Il "Big Fund" è riuscito a dare impulso alla produzione di chip di memoria Nand del produttore Yangtze Memory Technology, ed ha investito pesantemente nella realizzazione delle catene di produzione e fornitura di materiali di Semiconductor Manufacturing International (Smic). Il governo cinese è intervenuto anche con agevolazioni fiscali e altre forme di incentivo lo scorso anno, e gli investimenti nel settore sono più che quadruplicati nel 2020, a 140 miliardi di yuan. Nello stesso periodo, però, sono anche esplose le importazioni, per tenere il passo della domanda della manifattura nazionale: secondo Nikkei, le importazioni di microchip della Cina sono aumentate del 60 per cento dal 2014 al 2020, e lo scorso anno la Cina ha acquistato da produttori domestici appena il 16 per cento del suo fabbisogno complessivo di semiconduttori. (Cip)