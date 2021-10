Cina: crisi Evergrande, per l'Fmi Pechino è in grado di gestire un default (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi di Evergrande, sopraffatto da debiti per oltre 300 miliardi di dollari, rende gli acquirenti di case sempre più insicuri e rischia di provocare una drastica riduzione dei consumi in Cina. Lo scrive il quotidiano statunitense "New York Times", sottolineando che la sfiducia nutrita dagli acquirenti di case potrebbe compromettere la vendita di beni come auto ed elettrodomestici. La riduzione della spesa dei consumatori aggraverebbe lo squilibrio tra domanda e offerta già esistente nel Paese, che produce più di quanto riesce ad assimilare nel proprio mercato domestico. Dal momento che "quasi tre quarti della ricchezza posseduta dalle famiglie cinesi è legata alla proprietà", scrive il "New York Times", il crollo delle vendite immobiliari è destinato ad influenzare aree sempre più ampie di mercato. Il risultato sarebbe una generale contrazione dell'economia nazionale che, secondo l'amministratore delegato della società di ricerca Gavekal Dragonomics, Arthur Kroeber, potrebbe avvenire nell'arco dei prossimi sei mesi. La condotta di agenzie come Fitch Ratings e S&P Global sembrerebbe confermare l'inevitabile espansione della crisi. (segue) (Cip)