Cina: crisi Evergrande, per l'Fmi Pechino è in grado di gestire un default (3)

- Nell'ultima settimana, infatti, le due aziende di rating hanno rafforzato la supervisione sulle società immobiliari ritenute a rischio insolvenza, operando un declassamento della valutazione per diverse compagnie cinesi che avevano annunciato il mancato pagamento di alcuni debiti. Nello stesso periodo, le azioni di alcune compagnie del settore, tra cui Fantasia Holdings, hanno perso quasi la metà del loro valore. Nonostante lo scorso 4 ottobre Evergrande abbia annunciato la cessione del 51 per cento della sua unità immobiliare alla Hopson Development, nel tentativo di accrescere la propria liquidità, questa settimana la sua insolvenza è rimasta invariata. Proprio oggi, infatti, il colosso di Shenzhen ha saltato la terza scadenza di pagamenti di interessi sul debito corporate in tre settimane. Gli obbligazionisti non hanno ricevuto pagamenti di cedole per un totale di 148 milioni di dollari in scadenza ieri a mezzanotte, che si sommano ad altre due scadenze di pagamento che Evergrande ha mancato il mese scorso, rispettivamente da 83 da 46 milioni di dollari. (Cip)