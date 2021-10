Bolivia: Fmi stima crescita del 5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato le previsioni di crescita del Pil per la Bolivia nel 2021 mantenendole al +5 per cento. E' quanto si legge nel rapporto "World economic outlook" (Weo), dove pure si prospetta per il 2022 una crescita del +4,0 per cento. Il documento mantiene invariate in questo modo le previsioni stilate a giugno al termine della missione di audit effettuata ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'Fmi. L'Fmi prevede inoltre un miglioramento del disavanzo di bilancio arrivato a fine 2020 al 12,7 per cento del Pil grazie all'incremento delle entrate, dal progressivo ritiro delle voci di spesa alla pandemia Covid-19 oltre che da un rallentamento della crescita dei salari e della spesa per beni e servizi. I rischi sulle prospettive, secondo gli esperti dell'istituto multilaterale, provengono invece soprattutto dalle incertezze legate al corso della pandemia. (segue) (Nys)