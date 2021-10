Brasile: nel corso della pandemia aumenta offerta di compagnie aeree nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il saldo positivo di ingresso di nuove compagnie, l'aviazione non ha ancora recuperato i livelli pre-pandemia, soprattutto in relazione ai voli internazionali. Secondo i dati del ministero del Turismo del Brasile mentre il traffico aereo nazionale ha già recuperato l'80 per cento del volume precedente alla pandemia di Covid-19, il traffico sulle tratte internazionali resta tuttavia molto lontano da un recupero dei livelli pre-pandemia. I collegamenti aerei con l'estero attualmente raggiungono appena il 30 per cento dei passeggeri rispetto al periodo pre-pandemia. (Brb)