Usa: "Axios", democratici puntano su candidati ispanici per elezioni medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico statunitense sta considerando la possibilità di presentare numerosi candidati ispanici alle elezioni di medio termine in programma per il 2022. In quell’occasione saranno rimessi in gioco tutti i 435 seggi alla Camera e 34 dei 100 seggi al Senato, dove i Dem detengono la maggioranza solo grazie al voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris (che negli Usa ha anche la funzione di presidente della camera alta). Lo scrive il sito statunitense “Axios”, citando alcune personalità del partito progressista. L’obiettivo, in particolare, sarebbe quello di far breccia nei distretti considerati in bilico, cioè quelli che non hanno una consolidata tradizione filo-repubblicana o filo-democratica. Il deputato Ruben Gallego, uno dei maggiori esponenti ispanici del partito, ha riferito ad “Axios” che crede l’idea è quella di aumentare il coinvolgimento degli elettori latini per assicurare ai democratici il controllo della Camera. Tuttavia, alcuni distretti saranno rimodellati nei prossimi mesi. "Stiamo vincendo o perdendo molti di questi distretti swing con margini davvero ridotti", ha detto Gallego ad “Axios” in riferimento alle ultime tornate elettorali. "In molti distretti in bilico, osserviamo un 20 per cento di latino, a volte fino al 50 per cento che possono cambiare il risultato", ha aggiunto.(Nys)