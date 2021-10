Bolivia: presidente Arce su opposizione, "non rispetta risultato delle urne"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha invitato perentoriamente i settori più radicali dell'opposizione a rispettare il risultato delle ultime elezioni dove il partito di governo, il Movimento politico al socialismo (Mas), ha ottenuto il 54 per cento delle preferenze. Lo ha fatto durante un comizio a Cochabamba, in risposta alla giornata di sciopero nazionale e di protesta convocata lunedì dai sindacati contro la legge antiriciclaggio alla quale hanno aderito i partiti dell'opposizione e i comitati civici ultra conservatori. "Se non volete rispettare le urne ci faremo rispettare nelle strade", ha detto Arce durante il comizio, dove ha denunciato che "il fascismo vuole avanzare usando gruppi mafiosi e criminali". Arce ha preso di mira in particolare i comitati civici, considerati responsabili degli episodi di violenza registrato nella giornata di ieri. "Un'altra volta i comitati civici, la destra golpista e assassina hanno incitato alla violenza", ha detto. (segue) (Brb)