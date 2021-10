Bolivia: presidente Arce su opposizione, "non rispetta risultato delle urne" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Confederazione dei sindacati della Bolivia, Wilfredo Castro, aveva annunciato lo sciopero la settimana scorsa in opposizione alla nuova legge sul riciclaggio e il contrabbando approvata in prima lettura alla Camera il 17 settembre e attualmente in esame al Senato. "Esigiamo che si ritiri il progetto che consideriamo una legge draconiana che penalizza l'80 per cento dei boliviani", aveva dichiarato Castro in una conferenza stampa. Il sindacalista aveva avvertito quindi il governo del presidente Luis Arce che lo sciopero si sarebbe protratto a oltranza se l'esecutivo non avesse recepto le richieste del settore. All'iniziativa dei sindacati avevano aderito inoltre anche settori dell'opposizione e i movimenti civici delle province di Santa Cruz e Potosì tradizionalmente avverse al Mas oggi al governo. (Brb)