Usa-Svezia: vicesegretario di Stato McKeon incontra ministro degli Esteri Linde

- Il vice segretario di Stato Usa per la gestione e le risorse, Brian McKeon, ha incontrato il ministro degli Esteri svedese Ann Linde nell'ambito del Forum internazionale di Malmoe sulla memoria dell'Olocausto e la lotta all'antisemitismo. Lo rende noto il dipartimento di Stato. McKeon ha ringraziato Linde e il governo di Stoccolma per aver convocato il Forum e ha sottolineato la comune preoccupazione per l'inquietante aumento dell'antisemitismo a livello globale, anche online. Il vicesegretario ha espresso il sostegno degli Stati Uniti alla Presidenza svedese dell'Osce e alle discussioni produttive in occasione del prossimo Consiglio dei ministri. Il vicesegretario e ministro degli Esteri hanno inoltre discusso di diversi dossier di rilevanza bilaterale, compresa la cooperazione regionale.(Nys)