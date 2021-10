Usa: Pelosi, dem costretti da centristi a tagli su agenda economica Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha accusato l'ala centrista del Partito democratico di costringere la leadership dem ad effettuare pesanti tagli al pacchetto da 3.500 miliardi di dollari destinati al welfare e alla lotta al cambiamento climatico. Lo riporta il quotidiano “The Hill”. Il riferimento è al cosiddetto pacchetto di riconciliazione, vero pomo della discordia fra le due anime del partito. Da una parte, infatti, l’ala riformista minaccia di non approvare il piano per le infrastrutture da 1.200 miliardi messo a punto dall’amministrazione di Joe Biden senza garanzie su questo secondo pacchetto. Dall’altra i centristi ritengono che il budget da 3.500 miliardi sia eccessivo. "Sono molto delusa dal fatto che non stiamo andando avanti con l'originale 3.500 miliardi, che è stato molto modificato", ha detto Pelosi ai giornalisti in Campidoglio, prevedendo "alcune decisioni difficili perché abbiamo a disposizione meno risorse".(Nys)