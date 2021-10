Usa-Israele: consigliere Sicurezza nazionale Sullivan incontra ministro Esteri Lapid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid per discutere questioni regionali e globali di importanza strategica per gli Stati Uniti e Israele. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota. Sullivan ha evidenziato "l'incrollabile sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele e ha sottolineato l'impegno Usa a rafforzare tutti gli aspetti della partnership tra i due paesi", spiega il comunicato. Le parti hanno discusso dell'approfondimento delle relazioni di Israele con Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e Marocco. I due hanno convenuto che i rispettivi paesi continueranno a lavorare a stretto contatto per rafforzare ed espandere le relazioni pacifiche tra Israele e i paesi del mondo arabo e musulmano. Sullivan e Lapid hanno anche discusso dell'attuale situazione a Gaza e il consigliere per la Sicurezza nazionale ha sottolineato l'importanza di misure pratiche per migliorare la vita dei palestinesi. Le parti hanno anche condiviso opinioni sulla minaccia rappresentata dall'Iran. Sullivan ha quindi riaffermato l'impegno del presidente Joe Biden a garantire che l'Iran non ottenga mai un'arma nucleare. I due hanno infine convenuto che gli Stati Uniti e Israele continueranno a consultarsi da vicino sull'Iran e su altre questioni critiche che incidono sulla sicurezza e la stabilità della regione.(Nys)