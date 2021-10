Bolivia: presidente Arce su opposizione, "non rispetta risultato delle urne" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di questo bilancio il ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo, ha affermato che la relativa normalità con la quale si è svolta la giornata "rappresenta un messaggio del popolo boliviano che vuole lavorare per la riattivazione economica". Il presidente Luis Arce aveva definito in precedenza l'iniziativa dei sindacati, alla quale avevano aderito anche movimenti civici oppositori al Mas, come "un tentativo di colpo di Stato". "Ci sono minoranze che pretendono farci tornare a vivere momenti tragici della nostra storia come quello del 2019", ha detto Arce. Il presidente ha quindi criticato "quelle minoranze che concepiscono la democrazia attraverso l'esclusione delle maggioranze", una situazione che "non tornerà a ripetersi". (segue) (Brb)