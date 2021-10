Nicaragua: governo accusa ambasciatore Usa di "ingerenza" nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Nicaragua ha accusato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Managua, Kevin Sullivan, di "ingerenza" negli affari interni del paese, chiedendogli di "rinunciare a imporre la volgare, strisciante, aberrante, insolente, ignobile, abominevole e decadente politica yankee". In un comunicato il dicastero accusa Sullivan di "esprimersi continuamente, direttamente e indirettamente, contro le decisioni istituzionali e politiche del Nicaragua, un paese indipendente che non una colonia degli Stati Uniti", sostiene la nota, che evidenzia come "il signor Sullivan cerca di ignorare la nostra legittimità come stato". In virtù di ciò il ministero degli esteri chiedergli all'ambasciatore di mostrare "una condotta rispettosa e responsabile, nel contesto della Convenzione di Vienna", conclude la nota. (segue) (Mec)