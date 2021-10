Etiopia: Blinken partecipa a incontro di alto livello su crisi regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l'Alto rappresentante dell'Unione africana, Olusegun Obasanjo, per discutere della crisi in Etiopia. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. A seguito della discussione, Blinken, accompagnato dall'Inviato speciale Usa per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, ha ospitato un incontro con Obasanjo e il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok, oltre che con l'Alto rappresentante della Politica estera Ue Josep Borrell, il ministro degli Esteri britannico, Elizabeth Truss, il ministro di Stato tedesco agli Esteri, Niels Annen, e l'inviato speciale francese per il Corno d'Africa, Frederic Clavier, per discutere del conflitto in atto. Le parti hanno accolto con favore lo stretto coordinamento con l'Unione africana nel perseguimento di una soluzione pacifica della crisi.(Nys)