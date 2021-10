Nicaragua: governo accusa ambasciatore Usa di "ingerenza" nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con quanto sostenuto nella nota del ministeri, in occasione del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 28 settembre, il ministro degli Esteri del Nicaragua, Denis Moncada, aveva chiesto "rispetto" per il suo paese lamentando che nel suo paese "persistono forze imperialiste che attentano contro i progetti di sviluppo". Il ministro ha quindi difeso la legittimità delle prossime elezioni in programma in Nicaragua e ha criticato l'ingerenza di altre potenze mondiali negli affari interni del Paese. "Non è l'impero nordamericano che sceglie in Nicaragua, è il popolo nicaraguense", affermava Moncada. (segue) (Mec)