© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione promossa dal sindacato Ugl "contro la destrutturazione della contrattazione collettiva messa in atto da Ita". Partecipa Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl.Roma, piazza Santi Apostoli (ore 10)- Il comandante col. Alfonso Pannone nel corso di una conferenza presenterà i nuovi comandanti delle compagnie di Sora e Pontecorvo nonché del Norm di Sora.Comando provinciale di Frosinone (ore 10:30)- Convegno "Pnrr: il ruolo strategico del Capitale umano per il futuro del Paese", organizzato da Mip Politecnico di Milano e John cabot university, in collaborazione con Adl consulting e Talent garden.Roma, Accademia dei Lincei, via della Lungara 10 (ore 16) (Rer)