Usa: ambasciatrice Zappia apre evento "Driving Energy Transition Through Electric Mobility" (2)

- Nel suo intervento di apertura dell’evento, al quale ha partecipato anche Michael Berube, Deputy Assistant Secretary for Sustainable Transportation presso il dipartimento dell’Energia Usa, l’ambasciatrice ha evidenziato come “gli standard Ue richiederanno un abbattimento delle emissioni delle auto di nuova immatricolazione del 55 per cento dal 2030 e del 100 per cento dal 2035”, sottolineando che “l’'Italia nel Pnrr ha adottato pienamente le linee guida Ue, stanziando 31.5 miliardi di euro per lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile e 68.6 miliardi di euro per la promozione di una transizione ecologica inclusiva". Nel richiamare l’intervento del Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi al Parlamento italiano in vista della Cop26 sul clima, l’ambasciatrice ha rilevato come la transizione energetica sia una sfida epocale, “che non puo’ essere affrontata senza stabilire un solido partenariato tra Ue e Usa, basato su valori comuni e evidenza scientifica”. (segue) (Nys)