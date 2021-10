Brasile: Bolsonaro denunciato all'Aia per responsabilità in deforestazione Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione ambientalista accusa il presidente anche di aver portato avanti una vasta campagna che ha portato all'assassinio di attivisti in difesa dell'ambiente e di mettere a rischio la popolazione mondiale a causa delle emissioni causate dalla deforestazione. Afferma inoltre che il governo di Bolsonaro ha cercato di "rimuovere, neutralizzare e demolire sistematicamente le leggi, le agenzie e gli individui create per proteggere l'Amazzonia", osservando che tali azioni "sono direttamente collegate agli impatti negativi dei cambiamenti climatici in tutto il mondo". (segue) (Brb)