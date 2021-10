Bolivia: Cidh assicura che le autorità boliviane "salvaguardano" la salute dell'ex presidente Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario esecutivo della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), Tania Reneaum, ha assicurato che le autorità boliviane sono in grado di "salvaguardare" la salute dell'ex presidente Jeanine Anez. L'intervento di Reneaum arriva dopo che la Cidh ha respinto alcuni giorni fa la richiesta di scarcerazione presentata dalla stessa Anez, che si trova agli arresti preventivi dal 15 marzo 2019 ed è già stata ricoverata in diverse occasioni anche per un presunto tentativo di suicidio. Gli avvocati dell'ex presidente avevano presentato il 27 agosto alla Commissione un ricorso con l'obiettivo di ottenere la revoca dell'ordine di carcerazione per evitare in questo modo "un danno irreparabile". Nel corso di un'intervista ripresa dai media locali Reneaum ha affermato che la Bolivia ha fornito alla Cidh "informazioni sufficienti per poter determinare che sta salvaguardando la salute" dell'ex presidente. Secondo il segretario esecutivo della Cidh, Anez gode di costante osservazione medica, visite da parte di persone di fiducia e un "permesso o condizioni speciali che le consentono di vedere un membro della sua famiglia su base giornaliera" e che questo "riduce il rischio e l'impatto psicologico legato alla detenzione". (segue) (Brb)