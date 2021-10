Africa: Piatti (Eni), noi presenti dal 1952 per creare valore a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni è presente in Africa dal 1952 per creare valore a lungo termine: lavoriamo per realizzare infrastrutture per l'uso domestico del gas, con i nostri impianti che fino ad oggi danno accesso all'energia a più di 20 milioni di persone. Lo ha detto Alberto Piatti, responsabile Sviluppo sostenibile di Eni, intervenendo oggi ad un evento organizzato dall’ufficio del commissario generale italiano per Expo 2020. “ Più di 600 milioni di persone in Africa subsahariana non hanno accesso all'energia: dobbiamo permettere a queste persone di avere accesso all'energia per migliorare e promuovere lo sviluppo sostenibile, in termini di istruzione, salute, acqua e servizi igienici, diversificazione economica”, ha detto, aggiungendo che Eni ha molti programmi in atto nei paesi ospitanti dedicati alla diversificazione economica, all'accesso all'istruzione di qualità e alla formazione professionale, salute, acqua e servizi igienici. “Nessun attore può giocare un ruolo in una transizione energetica giusta se non realizziamo alleanze per lo sviluppo: ecco perché stiamo lavorando con i paesi nel quadro dei piani di sviluppo nazionale, i contributi determinati a livello nazionale e in accordo con l'Agenda 2030”, ha concluso. (Rin)