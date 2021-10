Usa: ambasciatrice Zappia apre evento "Driving Energy Transition Through Electric Mobility"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione verso un'economia a basse emissioni di Co2 richiede uno sforzo su molteplici fronti, anche in settori cruciali, quali infrastrutture e trasporti, attraverso l'elettrificazione e il crescente utilizzo di carburanti verdi, come l'idrogeno ". Così l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha aperto il webinar "Driving Energy Transition Through Electric Mobility", organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Washington Dc in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021. (segue) (Nys)