Brasile: Bolsonaro denunciato all'Aia per responsabilità in deforestazione Amazzonia

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è oggetto di una nuova denuncia per crimini contro l'umanità presentata presso il Tribunale penale internazionale dell'Aia. L'organizzazione non governativa (Ong) austriaca AllRise ha presentato oggi un dossier in cui evidenzia le presunte responsabilità del capo dello stato nel processo di deforestazione dell'Amazzonia e del relativo impatto sulla salute globale. Nella denuncia l’Ong sostiene che il governo brasiliano è responsabile ogni anno della distruzione di circa 4.000 chilometri quadrati della foresta amazzonica e che il tasso di deforestazione è aumentato dell'88 per cento da quando Bolsonaro è stato eletto. (segue) (Brb)