Serbia-Kosovo: presidente Vucic, sviluppare comunicazione con Unmik (2)

- Il presidente ha sottolineato che la Serbia continuerà nei suoi sforzi per preservare la pace e la stabilità, ma la situazione, ha aggiunto, dipende anche dalla parte kosovara, che dovrebbe astenersi "da costanti mosse unilaterali che peggiorano significativamente la situazione in Kosovo". Il presidente serbo ha inoltre sottolineato che i contatti regolari con i rappresentanti dell'Unmik sono importanti per la Serbia. "La presenza dell'Onu, ovvero l'Unmik, così come di altre missioni internazionali in Kosovo, è più che necessaria come garanzia della sicurezza della popolazione serbo", ha affermato Vucic, aggiungendo che la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu è e dovrebbe essere il quadro giuridico per la presenza di forze di sicurezza internazionali in Kosovo. (segue) (Seb)