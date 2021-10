Serbia-Kosovo: presidente Vucic, sviluppare comunicazione con Unmik (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanin ha sottolineato che il mandato dell'Unmik e della Kfor (missione Nato in Kosovo) è chiaro e che la portata e il ruolo di queste missioni sono definiti con precisione. Sia l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sia quelli attuale, Antonio Guterres, secondo Tanin sono stati fermamente impegnati nel portare a termine le missioni assegnate in conformità con tutte le decisioni delle Nazioni Unite. Il presidente serbo ha chiesto al capo dell'Unmik di "usare la propria influenza" e avvertire Pristina che aumentare le tensioni con misure unilaterali e provocatorie mette in pericolo la pace e la stabilità nella regione. (segue) (Seb)