Serbia-Russia: terminata a Zlatibor riunione del Comitato intergovernativo (2)

- "La Russia ha dimostrato che il suo interesse è una Serbia sovrana ed economicamente forte. Ciò è confermato dal fatto che il nostro Paese è l'unico in Europa a produrre il vaccino russo (anti Covid) Sputnik V, e anche dal ruolo di Paese di transito per il gas russo consegnato all'Unione europea", ha detto Popovic. Come ha sottolineato il ministro, "entrambi questi ruoli influiscono sul rafforzamento della posizione della Serbia" nella comunità internazionale, nonché sul rafforzamento della capacità della Serbia di lottare ancora con maggior successo in futuro per la tutela dei suoi più importanti interessi nazionali. Popovic ha poi ringraziato la Russia e il presidente Vladimir Putin per il sostegno alla Serbia sulla questione del Kosovo. "La risoluzione 1244 (delle Nazioni Unite) e la Costituzione della Repubblica di Serbia garantiscono la conservazione del Kosovo entro i confini della Serbia. Aderiremo fermamente a questi documenti con il sostegno dei nostri partner russi", ha affermato Popovic. (segue) (Seb)