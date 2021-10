Balcani-Ue: Pettarin (Coraggio Italia), dichiarazione di Brdo ennesimo passo verso allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può che essere soddisfatti leggendo i punti della dichiarazione finale del summit Ue-Balcani tenutosi a Brdo, o ascoltando le parole della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: tanti programmi congiunti e coordinati, a prospettare un futuro come un'unica grande famiglia europea. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin, secondo cui questa prospettiva è quella che si augurano in molti, "ma sono ormai troppi anni che sentiamo questo tipo di proclami, senza che vi si accompagnino azioni concrete o progressi significativi nel processo di allargamento. La verità - afferma Pettarin - è che ci sono ancora troppe divisioni tra Paesi Membri (basti pensare che cinque Paesi Ue ancora non riconoscono l'indipendenza del Kosovo) e troppe diversità di vedute. Finché non ragioneremo come un corpo solo, per il bene di tutto il continente – e non solo di singoli Stati – allora i veri europeisti non possono essere soddisfatti. Si è già perso troppo tempo, e non sembra ci saranno rapidi progressi nei prossimi mesi. Sono certo, però, che sotto la guida di un'Italia sempre più centrale e protagonista con il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, l'Ue saprà prendere le decisioni giuste". (Res)