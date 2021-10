Kosovo: ambasciatore Ue in Serbia, dialogo Pristina-Belgrado può condurre a risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente vertice Ue-Balcani occidentali in Slovenia manda un chiaro messaggio a questi ultimi. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Unione europea in Serbia, Emanuele Giaufret, parlando all’agenzia di stampa serba “Tanjug”. A proposito del recente accordo raggiunto tra la Serbia e il Kosovo per risolvere la disputa delle targhe automobilistiche, Giaufret ha dichiarato che il processo di dialogo può essere a quanto pare produttivo. “Non c’è alternativa al dialogo. Abbiamo visto che siamo stati in grado di risolvere una crisi alcuni giorni fa. L’Ue è nata per affrontare crisi. Il recente accordo è un indicatore dei risultati che possono derivare dal dialogo”, ha spiegato l’ambasciatore. (Seb)