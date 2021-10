Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, mandato Unmik resti immutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha incontrato oggi a Belgrado il capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin. Secondo una nota del ministero serbo, Selakovic ha ribadito la necessità "di un rispetto coerente" della Risoluzione 1244 dell'Onu. La Serbia, ha proseguito il ministro, ritiene di fondamentale importanza un proseguimento dell'impegno di Unmik in una portata invariata e con un mandato ugualmente invariato. Nel corso della riunione Selakovic ha fatto riferimento alla recente situazione ai valichi amministrativi a causa delle nuove regole imposte da Pristina sulle targhe automobilistiche. Il capo della diplomazia serba ha sottolineato che un'azione unilaterale è il modo peggiore per risolvere i disaccordi, perché "così si producono problemi, non soluzioni". Secondo Selakovic, non c'è alternativa ragionevole al dialogo. Il ministro ha sottolineato che Belgrado continuerà a insistere per proteggere la popolazione serba in Kosovo e preservare la pace e la stabilità. (segue) (Seb)