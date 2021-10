Kosovo: cinque arresti per sospetta organizzazione di atti terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia kosovara ha arrestato cinque persone per sospetta organizzazione di attacchi terroristici. Esplosivi, droni e armi sono state ritrovate in diverse località del Kosovo. Citando fonti anonime, il portale d'informazione "Kallxo" riferisce che quelli arrestati ieri in Kosovo sono tutti esponenti di un gruppo di estremisti islamici. Le cinque persone arrestate sarebbero di etnia albanese, due dei quali già fermati in passato con l'accusa di essere parte di un gruppo di estremisti islamici. La Procura speciale kosovara ha spiegato che gli arresti sono stati fatti sulla base di un'indagine durata diversi mesi.(Alt)