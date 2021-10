Kosovo: capo missione Unmik a colloquio con premier Kurti su sviluppi dialogo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e capo missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, ha incontrato oggi a Pristina il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, nell'ambito delle regolari consultazioni in vista della sessione del Consiglio di sicurezza sul Kosovo. Durante l'incontro, riferisce una nota della missione, Tanin ha ribadito il continuo sostegno dell'Unmik al rafforzamento dello stato di diritto e delle istituzioni democratiche del Kosovo. Tanin e Kurti hanno anche discusso dei recenti sviluppi e del dialogo in corso tra Pristina e Belgrado e il capo missione dell'Unmik ha sottolineato l'importanza di un impegno continuo con i meccanismi di dialogo stabiliti. Il rappresentante speciale dell'Onu riferirà al Consiglio di sicurezza in programma il 15 ottobre 2021. (segue) (Alt)