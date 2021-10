Speciale energia: Kosovo, opposizione chiede di rivalutare abbandono gasdotto sostenuto dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo dovrebbe riconsiderare la sua decisione di abbandonare il progetto per il gasdotto con la Macedonia del Nord finanziato dagli Usa. E' quanto richiesto dal capo gruppo in Parlamento del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Abelard Tahiri. Parlando ai giornalisti, il deputato dell'opposizione ha affermato che il Kosovo rischia di entrare in una crisi energetica per cui "le alternative sono molto importanti specialmente dato che questo è un progetto finanziato dagli Stati Uniti d'America con una donazione che ammonta a circa 200 milioni di dollari". "Penso che il rifiuto da parte del governo del progetto infligge un danno eccezionale al Paese ed alle nostre prospettive di lungo termine", ha dichiarato Tahiri. (Alt)