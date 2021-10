Regno Unito: dalle indagini ex comandante della Royal Marines Holmes morto suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex comandante della Royal Marines britannica, generale Matthew Holmes, si è tolto la vita a causa delle preoccupazioni per il suo "matrimonio e la sua carriera". E' quanto emerge dall'inchiesta sul decesso del generale avvenuto lo scorso 2 ottobre secondo quanto riferisce il quotidiano "The Times". Holmes, che ha prestato servizio in Irlanda del Nord, Kosovo e Afghanistan, è stato comandante generale della Royal Marines dal 2019 fino all'aprile di quest'anno quando è stato rimosso dall'incarico. Il medico legale, Jason Pegg ha spiegato che il corpo di Holmes è stato trovato da sua moglie, Lea e secondo l'autopsia, l'uomo si sarebbe impiccato. "Si sospetta che Matthew Holmes avesse una serie di preoccupazioni al momento della sua morte, comprese questioni relative al suo matrimonio e alla sua carriera di servizio" ha detto Pegg. (Rel)