Sicurezza: Domitilla Benigni (Elettronica), dati sono grande ricchezza ma possono portare fragilità

- Stiamo vivendo una rivoluzione epocale, dominata da grandi quantità di dati che viaggiano su reti sempre più complesse e sulle autostrade del 5G. Lo ha detto Domitilla Benigni, direttrice generale e co-amministratrice delegata di Elettronica, nel suo intervento di chiusura all’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario della società. “I dati rappresentano una grande ricchezza che aiuta il progresso e accelera il cambiamento, ma possono anche costituire un elemento di fragilità: la rivoluzione digitale va governata, compresa e anticipata”, ha detto, sottolineando la necessità di vivere il futuro “senza paura ma consapevoli dei rischi”. I conflitti del futuro, ha continuato, sono “silenziosi e invisibili come lo spettro elettromagnetico, e le minacce a cui siamo abituati a difenderci cambiano rapidamente: assistiamo ad una tendenza inarrestabile che richiede nuove tecnologie e competenze sovrane, che ci diano autonomia strategica”. Industrie e governi, ha concluso, devono camminare insieme in questa direzione. (Rin)