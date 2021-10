Forza Nuova: Letta, va sciolta, non ci sono scuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sciogliere anche altri movimenti di sinistra che hanno bruciato la foto di Draghi? Sono discorsi che non hanno senso per un motivo molto semplice. Lo scioglimento di Forza Nuova avviene per via delle disposizioni della Costituzione che impediscono la ricostituzione del partito fascista e la legge Scelba che permette che ciò possa avvenire". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale a Testaccio, a Roma. "Questo è il tema di cui siamo parlando e dire 'ma anche questi altri' equivale a difendere Forza Nuova. Se vogliono continuare in questo modo penso che sbaglino e non credo sia questa la strada giusta", ha concluso.(Rer)