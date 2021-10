Ucraina: corte di Kiev rifiuta richiesta di arresto per Medvedchuk, resterà ai domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte distrettuale Pechersk di Kiev ha rifiutato la richiesta della procura di arrestare Viktor Medvedchuk, leader del partito ucraino Piattaforma di opposizione — Per la vita, allungando però il periodo di detenzione agli arresti domiciliari fino al 7 dicembre. La richiesta della procura faceva riferimento all'accusa per Medvedchuk di coinvolgimento negli "schemi criminali" per l'importazione di carbone dalle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Medvedchuk ha affermato di non essere soddisfatto della decisione e di considerare insufficienti le prove dei pubblici ministeri.Le autorità ucraine "stanno cercando di distruggere l'opposizione e stanno inventando illegalmente" un caso contro di lui, ha aggiunto il leader del partito filorusso. (Rum)