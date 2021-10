Rai: Fuortes, ricavi in calo, canone è risorsa incongrua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi della Rai "negli ultimi 13 anni sono in calo di circa 700 milioni, quindi del 22%. Si tratta di un grande calo, che si deve imputare principalmente alla diminuzione dei ricavi pubblicitari e commerciali". Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes nel corso dell'audizione in commissione di Vigilanza Rai. Su questo calo, secondo Fuortes, "hanno inciso le decisioni legislative e l'evoluzione tecnologica, quindi il digitale terrestre e il grande mercato televisivo dei prodotti premium". Fuortes ha poi ricordato che il canone Rai "risulta di gran lunga il più limitato in tutta Europa". "E' una risorsa incongrua - ha sottolineato -, parliamo di 90 euro contro i 312 della Svizzera, 138 della Francia. Oltre ad essere incongrue queste risorse sono anche incerte. Una cosa positiva con l'introduzione del canone in bolletta è relativa all'aumento della platea di 6,8 milioni e al tasso di evasione, che è sceso al 5-3 per cento".(Rin)