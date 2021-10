Usa: ambasciatrice Zappia apre evento "Driving Energy Transition Through Electric Mobility" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il panorama generale per il settore, nonostante la pandemia e il verticale collasso della mobilità, vede la domanda di veicoli elettrici cresciuta significativamente nel 2020, con un +43 per cento rispetto all'anno precedente. In Europa, nonostante il declino del 22 per cento registrato sul mercato dell'auto, i veicoli elettrici sono duplicati nel 2020 alla quota record di 1.4 milioni. Un leggero declino invece negli Usa, probabilmente dovuto alla riduzione degli incentivi federali. In totale, si contano circa 10 milioni di veicoli elettrici nel mondo: 4,5 milioni in Cina, 3,2 milioni in Europa, e 1,8 milioni in Usa. Le stime prevedono circa 200 milioni di veicoli elettrici entro il 2030. (Nys)