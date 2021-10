Kosovo: elezioni amministrative domenica, candidati a confronto su problema estremismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel comune di Feizaj i candidati si sono sfidati sul tema dell'estremismo. "Uno dei meccanismi che creerò sarà un Consiglio comunale per la sicurezza della comunità, che includerà tutti i gruppi di cittadini e delle istituzioni che lavoreranno per impedire la radicalizzazione", ha proposto il candidato dell'Ldk, Sibel Halimi. Nel comune di Gjilan, inoltrem il sindaco uscente Lutfi Haziri (dell'Ldk) ha evidenziato che in questi anni è stato istituito un meccanismo di sicurezza che obbliga gli insegnanti ed i lavoratori a denunciare i casi di persone con tendenze all'estremismo violento e ha assicurato che si continuerà a puntare su questo sistema. Il dibattito elettorale nella città di Prizren si è concentrato anche sull'esigenza di sradicare l'estremismo tramite l'inserimento sociale. Il candidato sindaco del Pdk, Shaqir Totaj, ha sottolineato l'esigenza di offrire opportunità imprenditoriali, nel settore dello sport e della cultura per impedire che si ponga un problema di sicurezza. Il candidato dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), Afrim Tejeci, ha lanciato un programma per il reinserimento sociale delle persone rientrate dai teatri di guerra in Medio oriente; mentre l'attuale sindaco Mytaher Haskuka, (del Movimento Vetevendosje) sostiene che "l'istruzione, lo sport e le attività culturali sono la strada migliore per combattere la radicalizzazione". (Alt)