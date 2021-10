Kosovo: ex ministro Pacolli, tre Stati pronti ad accogliere detenuti Tribunale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre Stati hanno assicurato che accoglierebbero i detenuti del Tribunale speciale sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) attualmente a l'Aia. Lo ha dichiarato l'ex ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli, leader dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), parlando all'emittente "EuroNews Albania". "So che tre Stati hanno dato il loro consenso per l'ammissione dei detenuti, se il Tribunale o i giudici decidono che possono essere liberati. Non posso dire nulla su se ci sia un'esigenza di pagare una somma", ha affermato Pacolli commentando le prospettive di una liberazione su cauzione degli ex politici kosovari in carcere all'Aia in attesa del giudizio. L'imprenditore ed ex ministro ha spiegato di aver visitato recentemente l'ex presidente kosovaro Hashim Thaci, così come gli altri due ex combattenti dell'Uck detenuti all'Aia: "Stanno tutti bene", ha detto. "Ho speso con loro quattro ore e poi sono rientrato. E' stata una bella sensazione essere con loro, ma sono stato triste quando li ho lasciati", ha affermato Pacolli. (segue) (Alt)