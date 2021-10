G20: conclusa ministeriale di Sorrento, concordata necessità di una riforma "operativa" dell’Omc (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della sostenibilità ambientale, i ministri ribadiscono il sostegno all'Accordo di Parigi e sottolineano come le politiche commerciali e ambientali debbano sostenersi a vicenda e contribuire all'utilizzo ottimale delle risorse mondiali in conformità con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. “Sosteniamo i negoziati sui sussidi alla pesca in corso all'Omc per raggiungere un accordo significativo entro la 12ma conferenza ministeriale” e “riconosciamo il contributo dell'Omc alla protezione e alla conservazione dell'ambiente attraverso i suoi obiettivi di garantire uno sviluppo sostenibile, evitare il protezionismo commerciale e inutili barriere commerciali, nonché salvaguardare il sistema commerciale multilaterale”. Infine, la Dichiarazione di Sorrento riconosce il ruolo fondamentale che le Pmi svolgono nelle nostre economie – in particolare per quanto riguarda gli obiettivi relativi all'emancipazione femminile, al lavoro dignitoso e alla crescita economica, all'industria, all'innovazione e alle infrastrutture, all'eliminazione della povertà e alla riduzione delle disuguaglianze – e sottolinea l'importanza di sensibilizzare e promuovere l'uso di piattaforme che facilitino l'accesso alle informazioni da parte delle Pmi. (Res)