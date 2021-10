© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 13 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEBruxelles , il presidente della Regione partecipa alla Sessione Plenaria del Comitato delle Regioniore 11,30 l’assessore all’istruzione partecipa in webinaral 19th European Week of Regions and Cities organizzato dalla Commissione Europea, per favorire la condivisione e lo scambio di esperienze tra amministrazioni locali europee sulle politiche di coesione.ore 12, Agliano Terme (At),l’assessore ai Trasporti partecipa alla cerimonia di consegna della donazione fatta alla scuola alberghiera dalla famiglia Soldadinoore 17, l’assessore alla Protezione civile partecipa in webinar alla presentazione del nuovo piano antincendi boschivi della Regione Piemonteore 17.30, Asti, Villa Badoglio, fraz.San Marzanotto, il vicepresidente della Regione e l’assessore ai Trasporti partecipano all'evento finale dei progetti "Decido io!" e "Mi informo", corso di formazione dei giovani amministratori. (Rpi)