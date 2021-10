© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEInaugurazione di "IllusiOcean", mostra dedicata al mondo del mare raccontato attraverso il linguaggio delle illusioni. Partecipano: Marco Orlandi, prorettore vicario dell'Università di Milano-Bicocca, Paolo Galli, ideatore e coordinatore di "IllusiOcean" e docente di Ecologia di Milano-Bicocca; Raffaele Leone, direttore Focus; Sarah Pozzoli, direttrice Focus Junior; Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, Torino; Anna Lamberti, dirigente scolastico Istituto Istruzione superiore Luigi Cremona, Milano; Patrizia Cocchi, dirigente scolastico Liceo Scientifico statale Vittorio Veneto, MilanoUniversità di Milano-Bicocca (edificio U1) piazza della Scienza, 1 (ore 11.30)L'Università Iulm inaugura lo Iulm fitness center. Presenti il rettore Gianni Canova, il presidente di Cus Milano Alessandro Castelli, il presidente onorario Renato Tullio Ferrari, il vice presidente Paolo Bissolotti, e Marco Riva, presidente Comitato Regionale Coni Lombardia.Iulm open space (Iulm 6), in via Carlo Bo 7 (ore 12)Presentazione del progetto BeviMi: in contemporanea presso le tre università aderenti al progetto, verrà presentato BeviMi alla comunità universitaria. Sono presenti referenti del progetto BeviMI, rappresentanti di alcune associazioni studentesche e di Coripet per fornire informazioni sul progetto, sul funzionamento dell’APP BeviMI e dell’eco-compattatore.Diretta streaming sulla pagina Fb della Centrale Acqua di Milano (ore 12)Tavola rotonda - BeviMI: acqua e sostenibilità nei campus universitari. Un confronto tra i delegati alla sostenibilità dei tre Atenei (Stefano Bocchi della Statale, Matteo Colleoni di Bicocca, Eugenio Morello del Politecnico), il Contratto Mondiale Acqua, Coripet ed MM sull’approccio interdisciplinare alla sostenibilità per la promozione dicomportamenti responsabili in grado di contribuire alla Transizione ecologica della città di Milano. Presente l’attrice Cristiana Capotondi, testimonial della campagna.Centrale dell'acqua, piazza Diocleziano 5 (ore 18)All'Università Iulm Giorgio Colangeli dà il via al primo incontro della maratona della Divina CommediaSala dei 146 in IULM Open Space, via Carlo Bo 7 (ore 18)Incontro: “Startup Marketing, Growth Hacking e Sostenibilità”. Come sviluppare un'idea secondo un metodo di test e sperimentazione basato sui dati, in un'ottica sostenibile. Dialogo con Alessia Camera, consulente di growth & product marketing e autrice del libro "Startup Marketing"; Nella seconda parte dell'incontro spazio al dialogo con Francesca Galanti di DynamoenergiesPalazzo Giureconsulti, piazza dei Mercanti 2, (ore 18)MONZAPresentazione programma “MONZApiùPULITA”, presenti il sindaco Dario Allevi, l'assessore all’ambiente Martina Sassoli e il presidente di Impresa Sangalli Giancarlo Spa, Alfredo Robledo.Comune di Monza, Sala Giunta, 2° piano (ore 14,30)(Rem)